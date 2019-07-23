Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе представил МИД РФ

Заместитель главы МИДа Михаил Богданов показал Концепцию коллективной безопасности на территории Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Концепция должна способствовать сотрудничеству в данном регионе.

Уточняется, что предложенные ведомством идеи должны стабилизировать ситуацию в зоне Персидского залива.

Так основными принципами Концепции стали многосторонность и поэтапность. Также в качестве принципа названо полное соблюдение международного права, а именно Устава ООН и резолюции Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива.