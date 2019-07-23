Власти США выгонят нелегальных мигрантов с территории страны
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Министерство внутренней безопасности США решило в ускоренном режиме выгнать нелегальных мигрантов из страны. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что выдворению из Соединенных Штатов подвергнутся нелегалы, которые не смогут предоставить доказательство своего проживания в США в течение двух или более лет.
Как отмечается, ускорение данной процедуры позволит облегчить нагрузку на МВБ и Министерство юстиции.
Однако под нововведение не попадут несовершеннолетние мигранты.
Ранее Трамп дал указание начать строительство защитной стены на границе США и Мексики.