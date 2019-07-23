Власти США выгонят нелегальных мигрантов с территории страны

Министерство внутренней безопасности США решило в ускоренном режиме выгнать нелегальных мигрантов из страны. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что выдворению из Соединенных Штатов подвергнутся нелегалы, которые не смогут предоставить доказательство своего проживания в США в течение двух или более лет.

Как отмечается, ускорение данной процедуры позволит облегчить нагрузку на МВБ и Министерство юстиции.

Однако под нововведение не попадут несовершеннолетние мигранты.

Ранее Трамп дал указание начать строительство защитной стены на границе США и Мексики.