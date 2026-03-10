Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Екатеринбурженка провалилась в городской пруд, ее спасли прохожие

В Екатеринбурге женщина провалилась в городской пруд
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге местная жительница провалилась под лед. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел на городском пруду. По словам очевидцев, женщина в возрасте примерно 50 лет провалилась под лед на водоеме.

На помощь ей бросились молодые люди, проходившие мимо — девушка и юноша. Они помогли пострадавшей выбраться из воды, после чего все вместе направились в сторону стадиона «Динамо». Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

До этого в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед на глазах у прохожих. Девочка побежала звать на помощь, но из-за рельефа берега и сильного течения взрослые не смогли спасти ребенка.

Ранее в Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!