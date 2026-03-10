Екатеринбурженка провалилась в городской пруд, ее спасли прохожие

В Екатеринбурге местная жительница провалилась под лед. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел на городском пруду. По словам очевидцев, женщина в возрасте примерно 50 лет провалилась под лед на водоеме.

На помощь ей бросились молодые люди, проходившие мимо — девушка и юноша. Они помогли пострадавшей выбраться из воды, после чего все вместе направились в сторону стадиона «Динамо». Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

До этого в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед на глазах у прохожих. Девочка побежала звать на помощь, но из-за рельефа берега и сильного течения взрослые не смогли спасти ребенка.

Ранее в Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед.