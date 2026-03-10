Подростку нанесли почти 150 ударов по голове за 40 минут избиения на улице

18-летний молодой человек из Свердловской области пострадал во время нападения. Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошел в поселке Большой Исток. По предварительной информации, 22-летний мужчина вместе с 24-летним знакомым жестоко избил юношу.
На кадрах с место заметно, как два мужчины в черном таскают подростка по снегу и избивают, а он сам обмяк и почти не сопротивляется. Когда он упал на землю, один из нападавших стал с ним говорить.
В какой-то момент юношу бросили у дома матери. Его нашли и вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.
«Мне показывали видео в Следственном комитете. Его избивали 40 минут, нанесли около 150 ударов по голове», – рассказала мать пострадавшего.
По данным издания, молодой человек был знаком с 22-летним нападавшим. До этого он требовал у подростка долг в размере пяти тысяч рублей и пытался избить, но юноша смог себя защитить.
