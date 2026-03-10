Размер шрифта
Подростку нанесли почти 150 ударов по голове за 40 минут избиения на улице

В Свердловской области 18-летнему юноше нанесли почти 150 ударов по голове
18-летний молодой человек из Свердловской области пострадал во время нападения. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в поселке Большой Исток. По предварительной информации, 22-летний мужчина вместе с 24-летним знакомым жестоко избил юношу.

На кадрах с место заметно, как два мужчины в черном таскают подростка по снегу и избивают, а он сам обмяк и почти не сопротивляется. Когда он упал на землю, один из нападавших стал с ним говорить.

В какой-то момент юношу бросили у дома матери. Его нашли и вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

«Мне показывали видео в Следственном комитете. Его избивали 40 минут, нанесли около 150 ударов по голове», – рассказала мать пострадавшего.

По данным издания, молодой человек был знаком с 22-летним нападавшим. До этого он требовал у подростка долг в размере пяти тысяч рублей и пытался избить, но юноша смог себя защитить.

Ранее подростки избили сверстника и поставили на колени под Екатеринбургом.

 
