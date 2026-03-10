Размер шрифта
Стало известно о двух погибших при ракетном ударе по Брянску

Mash: два человека погибли при ударе ракетами Storm Shadow по Брянску
Павел Лисицын/РИА Новости

Два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, одной из жертв стал мужчина.

Также Mash пишет, что повреждения получили около 20 автомобилей.

«Место, куда прилетала ракета, — крупная развязка по меркам города. Рядом находятся ТЦ и жилой сектор», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские военные атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар по предприятию во время пересменки, когда сотрудники собирались идти домой.

Кроме того, ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

8 марта Белгород и Белгородский район Белгородской области подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинской армии. В результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».

 
