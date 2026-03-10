Уиткофф оценил перспективы контактов США и Ирана

Уиткофф: Трамп всегда готов на диалог с Ираном, вопрос в продуктивности

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, оценивая перспективы контактов США и Ирана, в интервью телеканалу CNBC заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп всегда настроен на диалог, вопрос состоит лишь в продуктивности этого диалога.

«Думаю, что президент всегда готов к диалогу, но вопрос в том, будет ли он продуктивным», — сказал спецпосланник Трампа.

3 марта Трамп написал в соцсети Truth Social, что уже «слишком поздно» вести переговоры с Ираном.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой сделал ряд предложений по ситуации вокруг Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль признал неспособность США долго вести войну против Ирана.