Волочкова парировала критику Шаламе: «Держал бы мнение при себе»

Балерина Волочкова заявила, что не знает раскритиковавшего балет Шаламе
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова резко ответила американскому актеру Тимоти Шаламе на критику балета. Ее цитирует издание Super.

В одном из интервью Шаламе назвал балет и оперу скучными и предположил, что эти виды искусства получают поддержку только потому что принято считать их значимости, а в действительности они якобы никому неинтересоны.

«Балет — это моя жизнь, всегда было элитарным и остается сейчас. Если кто-то не любит, то не обязательно об этом высказываться публично», — парировала балерина.

Она также заявила, что не знает актера Шаламе, и предложила ему держать мнение о балете при себе.

При этом, отметила Волочкова, мстить артисту за его высказывание тоже не стоит.

Недавно Владислав Лисовец признался, что изменил свое мнение о словах артиста балета Николая Цискаридзе о необходимости обязательного дресс-кода в театре.

Ранее не стало балерины Нинель Петровой.

 
