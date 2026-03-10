Путин поручил наградить бойца, удерживающего позиции 68 дней

Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя РФ Сергея Ярашева, который 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на красноармейском направлении. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа», — сказал Песков.

О подвиге бойца президенту рассказал глава Донецкой народной республики в ходе встречи в Кремле.

Пушилин рассказал президенту, что военному всего 21 год, и он из Самары. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Пушилин сообщил, что все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент его эвакуировали. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

Ране боец РФ месяц удерживал позицию, питаясь одним снегом.