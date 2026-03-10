Размер шрифта
Космонавты подарят Музею космонавтики игрушку с МКС

Космонавты Гребенкин и Чуб передадут в Музей космонавтики
Пресс-служба Музея космонавтики

Космонавты Александр Гребенкин и Николай Чуб передадут в дар в фонды музея кота Котангенса — игрушку, служившую в полете индикатором невесомости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

Торжественная церемония дарения в фондовое собрание нового предмета — символа Международной физико-технической контрольной «Выходи решать!» кота Котангенса — состоится в Музее космонавтики 12 марта в 13:00.

Кот побывал на Международной космической станции вместе с Героями России, летчиками-космонавтами РФ Олегом Кононенко, Александром Гребенкиным и Николаем Чубом и во время полета служил космонавтам индикатором невесомости. 
После полета игрушка вернулась на Землю и в будущем будет храниться в фондах Музея космонавтики как космический артефакт. На поверхности игрушки все космонавты оставили свои автографы. 

На встрече с посетителями в кинозале музея космонавты Александр Гребенкин и Николай Чуб расскажут гостям о сложной подготовке к полету, о работе на орбите, о процессе доставки грузов на МКС и конечно покажут видео и фото, сделанные ими в космосе.

Также космонавты поделятся информацией о контрольной «Выходи решать!» и вместе с руководителем проекта Вероникой Якубович проведут для посетителей небольшой квиз — викторину. Самые активные и любознательные участники получат призы. 

Заключительной частью встречи станет торжественная церемония дарения кота Котангенса с участием директора Музея космонавтики Натальи Артюхиной. 

Ранее летчик-космонавт жестко высказался о фильме «Вызов».

 
