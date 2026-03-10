Уиткофф заявил, что не знает об исходе конфликта США и Израиля с Ираном

Уиткофф: США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана

Соединенные Штаты уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению и конверсии урана. Об этом в интервью CNBC заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он также выразил неопределенность относительно исхода конфликта с Исламской Республикой.

«Я не знаю», — заявил Уиткофф.

До этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ядерный потенциал Ирана уже уменьшился на фоне ударов США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия.