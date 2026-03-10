Богомаз: укронацисты намеренно ударили по мирным жителям

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины по административному центру. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале главы региона.

«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал он.

Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий, рассказал Богомаз. Он также назвал произошедшее терактом.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в результате удара пострадали 12 человек, еще двое погибли.

По информации журналистов, украинские военные атаковали российский город с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар по предприятию во время пересменки, когда сотрудники собирались идти домой.

Кроме того, ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры. После ударов Storm Shadow над Брянском поднялся густой дым. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробностей об их состоянии нет.

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.