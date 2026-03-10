Путин созвонился с президентом Ирана второй раз за неделю

Кремль: Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время этой беседы лидеры двух государств продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, поговорили об агрессии США и Израиля против Ирана.

«Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта», — сообщила пресс-служба Кремля.

Подчеркивается, что глава РФ выступает за решение ситуации политическими и дипломатическими методами. В свою очередь Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за оказываемую поддержку, в том числе за предоставление гуманитарной помощи Ирану.

Прошлый разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта после серии переговоров с руководителями стран Персидского залива. 9 марта президент России поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Главы двух государств обсудили развитие текущей международной обстановки.

До этого Путин в телеграмме, адресованной новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, заявил, что Москва была и будет надежным партнером Тегерана.

Ранее в США допустили сделку между Трампом и Путиным по Ирану и Украине.