Журналисту «Медузы» Кузнецу вынесли заочный приговор

Прокуратура: корреспонденту Медузы Кузнецу дали два с половиной года заочно

Суд приговорил журналиста издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Дмитрия Кузнеца к двум с половиной годам колонии общего режима заочно. Об этом сообщает прокуратура Москвы в официальном Telegram-канале.

«51-летний Дмитрий Кузнец признан виновным по по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)», — сказано в сообщении.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на пять лет.

В августе прошлого года журналиста объявили в розыск.

В июле того же года на Кузнеца завели уголовное дело за работу на интернет-СМИ. Как сообщала пресс-служба Следственного комитета России, находясь за границей, Кузнец продолжал участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

Ведомство уточнило, что в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с его участием, в которых он высказывался о ситуации в российской экономике, политике и социальной сфере.

