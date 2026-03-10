Суд оставил в силе приговор Саакашвили по делу о растрате

Апелляционный суд Тбилиси решил оставить в силе решение Тбилисского городского суда в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о растрате государственных средств в размере 9 млн лари (около $3,3 млн). Об этом сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

«Апелляционный суд оставил решение Тбилисского городского суда в отношении дела о растрате госсредств Саакашвили», — отметил телеканал.

Ранее Тбилисский горсуд обязал Саакашвили и экс-начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в бюджет до 9 млн лари, растраченных в период правления. Решение вынесли по делу о растрате государственных денежных средств, известному в Грузии как «дело пиджаков». Обвинение обвиняет Саакашвили в том, что на деньги государства бывший политик приобрел пиджаки, пальто, наручные часы, сделал косметические процедуры, арендовал самолет и дорогие автомобили, а также оплатил учебу сыну.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Саакашвили вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед». В учреждении политик лечился с мая 2022 года. В марте 2025 года тюремный срок Саакашвили продлили до 2034 года.

Ранее Саакашвили возмутился россиянами в сборной Грузии на Олимпиаде.