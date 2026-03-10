Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд оставил в силе приговор Саакашвили по делу о растрате

Суд Тбилиси оставил в силе приговор Саакашвили по делу о растрате $3,3 млн
РИА Новости

Апелляционный суд Тбилиси решил оставить в силе решение Тбилисского городского суда в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о растрате государственных средств в размере 9 млн лари (около $3,3 млн). Об этом сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

«Апелляционный суд оставил решение Тбилисского городского суда в отношении дела о растрате госсредств Саакашвили», — отметил телеканал.

Ранее Тбилисский горсуд обязал Саакашвили и экс-начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в бюджет до 9 млн лари, растраченных в период правления. Решение вынесли по делу о растрате государственных денежных средств, известному в Грузии как «дело пиджаков». Обвинение обвиняет Саакашвили в том, что на деньги государства бывший политик приобрел пиджаки, пальто, наручные часы, сделал косметические процедуры, арендовал самолет и дорогие автомобили, а также оплатил учебу сыну.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Саакашвили вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед». В учреждении политик лечился с мая 2022 года. В марте 2025 года тюремный срок Саакашвили продлили до 2034 года.

Ранее Саакашвили возмутился россиянами в сборной Грузии на Олимпиаде.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!