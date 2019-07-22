Госдума ответила на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек отреагировал на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о том, что Киев намерен помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщает RT.

По словам Бальбека, Украины не соблюдает Минские соглашения, однако любое действие России оценивает как срыв соглашений «нормандской четверки».

«Это особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Киев может ввести санкции против жителей Донбасса в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов. Секретарь СНБО Александр Данилюк подчеркнул, что процесс получения российского паспорта «должен быть максимально усложнен».