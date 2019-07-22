Названы регионы, где победила партия Зеленского

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах набирает наибольшее число голосов во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и Львовской, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после обработки 30,9% протоколов.

В Львовской области побеждает партия Святослава Вакарчука «Голос», в Донецкой и Луганской областях — партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Ранее сообщалось, что партия Зеленского сохраняет лидерство после обработки 25% протоколов.