Зеленский намерен сменить Луценко после выборов в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов он намерен сменить генпрокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, новое правительство, а также генпрокурор должны будут выполнить все обещания, которые он давал в ходе своей избирательной кампании.

Причем, когда его попросили назвать фамилию нового генпрокурора, глава государства ответил с юмором.

«Точно не на «Лу-» начинается, не на »-ко» заканчивается», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что генпрокурора Украины вызвали на допрос.