В Мосгоризбиркоме призвали оппозиционеров лучше готовиться к выборам

Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, заявил в субботу член городского избиркома Дмитрий Реут.

Так он прокомментировал требование оппозиционера Алексея Навального за неделю зарегистрировать всех оппозиционных кандидатов.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун - в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать - это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», - сказал он «Интерфаксу» в субботу.

Реут подчеркнул, что на избиркомы «давить бесполезно».

«Вообще это попытка политического шантажа, - добавил он. - Не надо свои личные эмоции и обиды представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться».

Ранее в ходе санкционированного митинга на проспекте Академика Сахарова в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Навальный выступил с требованием к мэрии Москвы за неделю зарегистрировать всех кандидатов. «Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы», - сказал он, обращаясь к участникам митинга со сцены.

По официальным данным столичного главка МВД, в митинге на проспекте Сахарова принимали участие 12 тыс. человек.