Германия вслед за Британией осудила задержание Ираном танкеров
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Правительство ФРГ выразило солидарность Великобритании и осудило задержание властями Ирана двух торговых судов в Персидском заливе. Об этом сообщает ТАСС.
В правительстве Германии считают арест неоправданным вмешательством в гражданское судоходство и предупреждают об опасности эскалации конфликта.
Немецкие власти подчеркнули, что поведение иранской стороны сильно обостряет и без того напряженную ситуацию.
При этом МИД ФРГ призывает Иран немедленно отпустить второе судно, а также освободить его членов экипажа.
Ранее сообщалось, что Россия сделает все, чтобы вызволить находящихся на задержанном иранскими властями танкере россиян.