Германия вслед за Британией осудила задержание Ираном танкеров

Правительство ФРГ выразило солидарность Великобритании и осудило задержание властями Ирана двух торговых судов в Персидском заливе. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве Германии считают арест неоправданным вмешательством в гражданское судоходство и предупреждают об опасности эскалации конфликта.

Немецкие власти подчеркнули, что поведение иранской стороны сильно обостряет и без того напряженную ситуацию.

При этом МИД ФРГ призывает Иран немедленно отпустить второе судно, а также освободить его членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Россия сделает все, чтобы вызволить находящихся на задержанном иранскими властями танкере россиян.