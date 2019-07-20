Путин рассказал о своем президентстве

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны. Об этом он сказал в опубликованном на сайте Кремля интервью, которое провел американский режиссер Оливер Стоун.

Кинорежиссер спросил у Путина, устал ли он быть главой государства, ведь это его четвертый срок.

«Нет. Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый», — отметил Путин.

Также он согласился с режиссером, что является оптимистом и миротворцем.

Ранее сообщалось, что Путина спросили о планах после президентства.