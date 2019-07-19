Климкин нашел скрытый смысл в паспортном указе Путина

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Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал указ президента России Владимира Путина об упрощении механизма выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает RNS.

Отменяется, что Климкин увидел в этом указе особый сигнал в сторону запада.

По мнению главы украинского МИДа, этот призыв может привести к обсуждению между Москвой и западными коллегами планов по федерализации Украины.

Климкин добавил, что такими действиями Россия показывает свое желание контролировать Донбасс.

Дипломат также предложил противодействовать «планам» России. Он подчеркнул, что Киеву необходимо вырабатывать стратегии с своими «друзьями и партнерами».

Ранее сообщалось, что Климкин нажаловался на недоступную логику России