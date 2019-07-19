В Чувашии внесли ясность в данные о госпитализации главы региона

Информация о госпитализации главы Чувашии Михаила Игнатьева не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Олега Сидорова.

По его словам, со здоровьем 57-летнего Игнатьева все в порядке.

Сидоров проинформировал, что глава республики Чувашии в данный момент находится в отпуске.

Как уточнил пресс-секретарь, Игнатьев проходит плановое медицинское обследование.

Ранее сообщили о госпитализации звезды сериала «Улицы разбитых фонарей».