В Чувашии внесли ясность в данные о госпитализации главы региона
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Информация о госпитализации главы Чувашии Михаила Игнатьева не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Олега Сидорова.
По его словам, со здоровьем 57-летнего Игнатьева все в порядке.
Сидоров проинформировал, что глава республики Чувашии в данный момент находится в отпуске.
Как уточнил пресс-секретарь, Игнатьев проходит плановое медицинское обследование.
Ранее сообщили о госпитализации звезды сериала «Улицы разбитых фонарей».