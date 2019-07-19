Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что украинских моряков, задержанных в России за нарушение государственной границы в Керченском проливе, необходимо освободить не условиях обмена. Об этом информирует ТАСС.

Согласно требованию Зеленского, Моряков должны именно «вернуть» на Украину, а не обменять.

Ранее Зеленский сообщил, что без возврата украинских моряков на родину отношения между Украиной и Россией не наладятся. По его словам, данное требование выполнить реально. Зеленский считает, что оно является адекватным. А по мнению российской стороны, освобождение украинских моряков можно осуществить только, если обеспечить их участие в уголовном процессе.