Замглавы МИД России Александр Панкиноссия, заявил, что Москва, вероятно, ответит в случае введения санкций на госдолг страны со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

При это он отметил, что нет задачи «ударом на удар отвечать».

По словам заглавы МИДа, нужно адаптироваться к этим санкциям. Раз санкции не легитимные, то РФ и другие страны могут не считать их обязывающими, отметил он.

Ранее конгрессмены от демократов и республиканцев внесли в палату представителей законопроект о новых санкциях против России.