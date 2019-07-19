В МИД оценили новые санкции США против госдолга

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Панкиноссия, заявил, что Москва, вероятно, ответит в случае введения санкций на госдолг страны со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

При это он отметил, что нет задачи «ударом на удар отвечать».

По словам заглавы МИДа, нужно адаптироваться к этим санкциям. Раз санкции не легитимные, то РФ и другие страны могут не считать их обязывающими, отметил он.

Ранее конгрессмены от демократов и республиканцев внесли в палату представителей законопроект о новых санкциях против России.