Лавров увидел подвижки для выполнения минских договоренностей

После встречи экспертов «нормандского формата» появились подвижки для прогресса по выполнению минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что по итогам последней встречи контактной группы по Донбассу появились основания полагать, что можно начать движение вперед.

Он отметил, что Москва будет использовать свои возможности для содействия в этом направлении. Лавро заявил, что в том числе Москва может помогать в контактах с Донецком и Луганском.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе.