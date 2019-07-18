В Кремле отреагировали на идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о выдаче паспортов этническим украинцам, проживающим в России, которое поступило после аналогичной идеи российской стороны для Донбасса, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это внутренним делом Украины, добавив, что не имеет представления, сколько украинцев проживает на территории России. По его словам, «можно прогнозировать до посинения», но эти цифры имеют условное значение.

Песков также добавил, что если жители России захотят получить второе гражданство, то все равно останутся гражданами и будут «пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями».

Отмечается, что что выдача российских паспортов жителям Донбасса является внутренним делом России и что это решение обоснованно.

Ранее Зеленский ответил главе РФ Владимиру Путину, разрешившему жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.