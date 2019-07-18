Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/381/12382381/RIAN_5830808.HR-pic905-895x505-94325.jpg">

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала механизм получения второго гражданства на Украине. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Захарова заявляет, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам возникает множество вопросов.

Представитель МИДа добавляет, что способ определения «этнического украинца» не был обозначен.

«По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у Саакашвили?» — написала Захарова.

Она подчеркнула необходимость в составлении регламента.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства.