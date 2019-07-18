Акимов представил россиянам образец электронного паспорта

Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что документ будет напоминать банковскую карту, на обороте будет размещена фотография гражданина, буквенный и QR код.

Также на карте будет написаны инициалы владельца, место и дата рождения, адрес, СНИЛС и ИНН.

Паспорт будет действовать в течение десяти лет, данные о действии также будут нанесены на карточку.

Акимов заявил, что электронный паспорт будет безопаснее бумажного, так как подделать его дороже.