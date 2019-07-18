Акимов представил россиянам образец электронного паспорта

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
РИА Новости

Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что документ будет напоминать банковскую карту, на обороте будет размещена фотография гражданина, буквенный и QR код.

Также на карте будет написаны инициалы владельца, место и дата рождения, адрес, СНИЛС и ИНН.

Паспорт будет действовать в течение десяти лет, данные о действии также будут нанесены на карточку.

Акимов заявил, что электронный паспорт будет безопаснее бумажного, так как подделать его дороже.