Главу минюста и минторга обвинили в уголовных преступлениях

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Палата представителей США проголосовала за рузолюцию, обвиняющую глав минюста и минторга страны в уголовно наказуемом неуважении к конгрессу, передает РИА «Новости».

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