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Назван внешний признак психопатии у женщин

PID: женщины с психопатическими чертами почти не двигают головой при разговоре

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Shutterstock/FOTODOM

Американские психологи из Университета Нью-Мексико в Альбукерке обнаружили внешний признак, указывающий на психопатии у женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Психопатические черты — это особый набор личностных характеристик, который включает в себя полное отсутствие сочувствия и раскаяния, что приводит к безразличию или бессердечному отношению к другим. Лица с высоким уровнем психопатических черт склонны демонстрировать поверхностные эмоциональные реакции и испытывают трудности с формированием настоящей эмоциональной привязанности к другим. Они склонны лгать и манипулировать, используя обаяние или обман для достижения своих целей.

Команда изучила видеозаписи интервью с женщинами, осужденными за различные преступления. В исследовании приняли участие 213 заключенных из исправительных учреждений среднего и строгого режима в США. Их возраст варьировался от 21 до 57 лет.

Участницы прошли оценку психопатических черт. Затем ученые применили алгоритм искусственного интеллекта для оценки положения и динамики головы женщин во время беседы.

Результаты показали, что женщины с выраженными психопатическими чертами склонны меньше двигать головой во время интервью по сравнению с женщинами без психопатии. Другими словами, они держали голову в более жестком положении.

По словам ученых, открытие позволяет лучше понять особенности невербального поведения психопатических личностей.

Ранее исследователи развеяли один из популярных мифов о психопатах.

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