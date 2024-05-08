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В Подмосковье ребенок на велосипеде попал под колеса «КамАЗа»

В Подмосковье девочка оказалась под колесами «КамАЗа»

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Depositphotos

В Подмосковье устанавливают обстоятельства ДТП с участием 11-летнего ребенка. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в деревне Чемодурово, на Центральной улице. По предварительным данным, девочка на велосипеде ехала по краю проезжей части. В какой-то момент ребенок оказался под колесами «КамАЗа». Машина двигалась в попутном направлении.

В результате ребенок получил травмы. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства.

«По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», – сообщается в публикации.

До этого в Ростове подросток угнал машину у отца, когда тот не видел и отправился кататься по округе. По пути он встретил шестилетнего племянника и предложил родственнику прокатиться в магазин. В какой-то момент автомобиль перевернулся. Мальчика спасти не удалось. Известно, что несовершеннолетний водитель стоял на учете в ПДН.

Ранее в Ульяновской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой.

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