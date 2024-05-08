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Кадыров нелестно отозвался о западной военной технике и бойцах НАТО

Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО — неподготовленными

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Западная военная техника является слабой и тяжелой, а бойцы Организации Североатлантического договора (НАТО) — неподготовленными. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, слова которого передает РИА Новости.

«Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях», — сказал он.

8 мая Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой из-за опасений, что их вновь отправят на фронт.

Также Кадыров сообщил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне специальной военной операции, так как хочет сделать сюрприз для «шайтанов».

До этого Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его словам, сейчас России нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Ранее Кадыров пообещал «приятные изменения» после 9 мая.

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