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Сторонники Зеленского выразили недовольство награждением Залужного

Депутаты «Слуги народа» покинули горсовет Киева во время награждения Залужного

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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты из рядов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинули городской совет Киева во время награждения бывшего главнокомандующего Украины Валерия Залужного званием «почетного гражданина». Об этом сообщает «Страна.ua».

Помимо Залужного, награду получила писательница Лина Костенко.

Днем 8 мая Залужный встретился с мэром Виталием Кличко в Киеве.

До этого преемник Залужного Сырский заявил о веских причинах Зеленского снять его с поста главкома ВСУ.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужный встретился с Кличко в Киеве.

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