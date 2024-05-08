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Лидеров стран ЕАЭС накормили борщом с пампушками

РИА: лидеров стран ЕАЭС накормили борщом с пампушками и пожарскими котлетами

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Лидеров стран ЕАЭС накормили борщом с пампушками и пожарскими котлетами. Об этом пишет РИА Новости.

«В меню: борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой, пожарские котлеты и байкальский омуль», — сообщило агентство.

До этого президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев пообщались «на ногах» после заседания высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Вечером 8 мая в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, к лидерам Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана присоединились президенты Узбекистана и Кубы.

Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Задачей союза названо обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между его странами-участницами. 11 декабря 2020 года Высший экономический совет ЕАЭС принял документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», в котором обозначены целевые направления дальнейшей интеграции внутри союза.

Ранее Путин пригласил участников саммита ЕАЭС на неформальный обед.

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