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В результате ДТП в Ингушетии пострадали 7 человек, включая 4 детей

В Ингушетии в ДТП пострадали 7 человек, включая 4 детей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Ингушетии в ДТП с двумя легковыми автомобилями пострадали 7 человек, включая 4 детей. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел 8 мая на автодороге Назрань-Али-Юрт. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на дороге столкнулись два автомобиля — Лада «Приора» и Лада «Гранта».

В результате произошедшего пострадали 7 человек, среди которых оказалось 4 ребенка. Их на автомобиле скорой помощи доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрань. Информации об их состоянии на данный момент не поступало.

Сообщается, что к ликвидации последствий аварии привлекли троих спасателей и одну единицу техники. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются, причины ДТП не раскрываются.

Ранее в Саратовской области три человека пострадали в аварии со скорой помощью.

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