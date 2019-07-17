Парубий проигнорировал требование Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий написал в фейсбуке, что не будет проводить внеочередное заседание по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, после закрытия сессии, которое было 12 июля, все собрания в Раде являются незаконными. Регламент предусматривает в этот период лишь созыв Верховной рады.

«У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию... внеочередную сессию», – добавил Парубий.

Однако, как пояснил политик, к этому он приступит лишь при наличии письменного заявления от Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский срочно созывает Раду.