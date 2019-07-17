Парубий проигнорировал требование Зеленского
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий написал в фейсбуке, что не будет проводить внеочередное заседание по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, после закрытия сессии, которое было 12 июля, все собрания в Раде являются незаконными. Регламент предусматривает в этот период лишь созыв Верховной рады.
«У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию... внеочередную сессию», – добавил Парубий.
Однако, как пояснил политик, к этому он приступит лишь при наличии письменного заявления от Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский срочно созывает Раду.