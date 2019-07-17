Путин сердечно поздравил Меркель с юбилеем

Глава России Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с 65-летним юбилеем по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе добавили, что поздравление было теплым.

До этого Путин отправил Меркель поздравительную телеграмму, в которой он отметил лидерские качества канцлера и деятельность, которая ценится во всем мире.

«Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы», — сказал глава РФ.

Он отметил, что будет рад продолжению совместной работы.