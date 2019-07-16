Климкин нажаловался на недоступную логику России
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Запад регулярно обращается к Киеву с просьбой разъяснить логику украинских властей, которую якобы не понимают западные страны.
Об этом Климкин рассказал в интервью местным СМИ.
По его словам, только у Украины есть реальное видение российской политики, что недоступно международным партнерам.
Он подчеркнул, что Киев вынужден очень детально отслеживать поведение Москвы и понимать причинно-следственные связи.
Ранее Климкин высказался в адрес коллеги министра иностранных дел России Сергея Лаврова.