Акция «Зеленский, признай выбор Донбасса» проходит в Донецке

В Донецке несколько тысяч человек вышли на акцию с требованием, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский признал власти Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, акция называется «Зеленский, признай выбор Донбасса».

Уточняется, что акция проходит в Донецке в парке кованых фигур, где установлена сцена и большой экран.

На экране в режиме реального времени показывается счетчик людей, которые участвуют в акции при помощи интернет-регистрации.

На настоящий момент там собрались три тысячи человек, а зарегистрировались — более миллиона. Все они требуют, что глава государства прекратил войну в Донбассе и выполнил минские соглашения.

Люди, пришедшие на акцию, держат в руках флаги России, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса смогут получать российские загранпаспорта без регистрации.