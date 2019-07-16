Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в дела страны

Украинский МИД сообщил, что Венгрия вмешивалась во внутренние дела страны, в частности проявлялось это в политике. Такое заявление появилось на официальной странице ведомства Украины в фейсбуке.

МИД подчеркивает, что в стране очень удивились, когда глава администрации венгерского премьера Гергея Гуяша приехал не с официальным визитом в Закарпатскую область по дипломатическому паспорту.

Также украинская сторона в качестве аргументов привела встречу премьера Венгрии Виктора Орбана с депутатом Рады от партии «Блок Петра Порошенко, а также открытой поддержкой некоторых кандидатов на выборы в Раду.

«Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства», — добавили в МИД Украины.

Согласно заявлению, Украина настойчиво посоветовала Венгрии перестать приезжать в Закарпатье перед выборами.

Ранее сообщалось, что Венгрия поставила президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум.