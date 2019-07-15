В ЦИК дали совет не допущенным до выборов в МГД кандидатам

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев посоветовал кандидатам, недопущенным до выборов в Мосгордуму, обратиться в суд, если они считают решение об отстранении необоснованным,

Отдельно Булаев подчеркнул, что на сегодняшний день никто из кандидатов не попытался оспорить решение избирательной комиссии.

«Они говорят о своих юристах. Но у меня есть сомнения в том, что это юридическое образование что-то значит. Лучше откройте закон и почитайте, какие у вас права и как добиваться поддержки этих прав», — цитирует Булаева принадлежащий бизнесмену Григорию Березкину РБК.

Ранее стало известно, что сразу несколько кандидатур независимых кандидатов от оппозиции были сняты с выборов. В избиркоме указали, что у кандидатов были либо неправильно оформлены документы, либо процент некачественных подписей превысил порог в 10%.

Ранее пресс-служба ГУ МВД Москвы сообщила о задержании подозреваемых в подделке подписей за кандидата на выборах в Мосгордуму. Имя кандидата, в поддержку которого подделывались подписи, не уточнялось.