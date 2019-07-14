Глава МИД Британии боится досрочных выборов из-за Brexit

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Из-за провала переговоров по соглашению об условиях Brexit в Великобритании наступят досрочные всеобщие парламентские выборы. Об этом в своем обращении, опубликованном в The Daily Telegraph , говорит глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Как сообщается, послание министра было адресовано его однопартийцам. В своем обращении он говорит о том, что кроме «сердца», нужно еще голосовать и «головой».

Также Хант отметил, что в случае неправильного подхода к переговорам с парламентом пройдут выборы. Из-за этого Brexit будет под угрозой. Министр считает, что лучшим способом договориться с парламентом станет заключение быстрой сделки, которая устроит его членов.

Ранее стало известно, что Великобритания готова выйти из Евросоюза к 31 октября 2019 года.