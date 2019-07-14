В Венесуэле задержали членов команды Гуайдо

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции в Каракасе назвал причины задержания двух членов команды главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

«Мы следили за ними. Сотрудники службы безопасности Гуайдо несли оружие, подобное тому, которое было украдено 30 апреля у Национальной гвардии», — заявил Родригеса.

По его словам задержанные планировали продать это оружие.

Он добавил, что «все видео будут представлены во время переговоров на Барбадосе, чтобы показать, что эти люди продолжают использовать насилие».

Ранее Гуаидо заявил, что два члена его команды были похищены.