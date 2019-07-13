NewsOne передал лично в руки Зеленскому письмо о травле телеканала

Журналисты украинского телеканала NewsOne обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому относительно давления на них. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Как отмечается, журналистка Ангелина Жуковская передала письмо главе государства лично в руки.

Она сказала Зеленскому, что данное письмо посвящено давлению, с которым сталкивается NewsOne и его работники.

В письме сказано, что на протяжении пяти лет власти Украины ведут борьбу против свободы слова путем запугиваний и преследований.

В тексте напомнили о многочисленных примерах грубого и жестокого отношения к журналистам на Украине, которое оставалось безнаказанным.

В конце журналисты призвали власти прекратить травлю телеканала и соблюдать законы страны.

Ранее сообщалось, что NewsOne обратился за помощью после отмены телемоста с Россией.