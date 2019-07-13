NewsOne передал лично в руки Зеленскому письмо о травле телеканала
Журналисты украинского телеканала NewsOne обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому относительно давления на них. Об этом сообщает «Страна.Ua».
Как отмечается, журналистка Ангелина Жуковская передала письмо главе государства лично в руки.
Она сказала Зеленскому, что данное письмо посвящено давлению, с которым сталкивается NewsOne и его работники.
В письме сказано, что на протяжении пяти лет власти Украины ведут борьбу против свободы слова путем запугиваний и преследований.
В тексте напомнили о многочисленных примерах грубого и жестокого отношения к журналистам на Украине, которое оставалось безнаказанным.
В конце журналисты призвали власти прекратить травлю телеканала и соблюдать законы страны.
Ранее сообщалось, что NewsOne обратился за помощью после отмены телемоста с Россией.