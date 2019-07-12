Виноделы Грузии устроили бунт из-за обещавшего ссать в вино главы «Рустави 2»

Виноделы Грузии вышли на митинг с требованием отставки и извинений главы телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии, сообщают СМИ.

Работники виноделен собрались у Гомборского перевала и заявили, что Гварамия оскорбил Кахетию и грузинское вино.

Они также перекрыли дорогу у перевала.

Пользователей Сети также возмутили слова Гварамии, который выразил готовность мочиться в вино и боржоми, поставляемые в Россию.

Обещание «ссать» на грузинскую продукцию сочли глупым и аморальным.