Виноделы Грузии устроили бунт из-за обещавшего ссать в вино главы «Рустави 2»
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Виноделы Грузии вышли на митинг с требованием отставки и извинений главы телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии, сообщают СМИ.
Работники виноделен собрались у Гомборского перевала и заявили, что Гварамия оскорбил Кахетию и грузинское вино.
Они также перекрыли дорогу у перевала.
Пользователей Сети также возмутили слова Гварамии, который выразил готовность мочиться в вино и боржоми, поставляемые в Россию.
Обещание «ссать» на грузинскую продукцию сочли глупым и аморальным.