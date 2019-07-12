Зеленский взял пример с Путина

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение самостоятельно протестировать готовность моста через Днепр, сообщает ТАСС.

Украинский лидер откроет мост, проехав по нему на КамАЗе, сообщили в его офисе.

Журналисты обратили внимание на то, что некоторое время назад таким же образом президент России Владимир Путин открыл Крымский мост.

Зеленский ранее поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым, что если сорвется запланированное на 14 сентября открытие моста, то мэр уйдет в отставку.

Ремонт стартовал в 2017 году.