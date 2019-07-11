Посольство в Латвии отреагировало на резкое заявление МИД о салюте

Российское посольство в Латвии выразило недоумение из-за резкой реакции МИД Латвии на предложение России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

На официальной странице в твиттере, посольство сделало заявление, что недоумевает из-за резкой реакции Латвии на празднование юбилея освобождения Риги от врагов.

«Почтить память советских солдат, спасших мир от «коричневой чумы», — наш долг», — написало диппредставительство.

Ранее МИД Латвии не оценило предложение России устроить салют в Москве 13 октября по случаю 75-летия освобождения Риги и посчитало его недружественным.