Туск заговорил на грузинском

Президент Европейского совета Дональд Туск приехал в Грузию и заговорил на грузинском, передает портал «Новости-Грузия».

В своем выступлении в Батуми Туск процитировал классика грузинской литературы Важа-Пшавела.

«Некоторые люди думают, что истинный патриотизм исключает космополитизм. Это ошибка. Каждый истинный патриот – космополит, а каждый настоящий космополит — патриот», — произнес Туск на грузинском языке.

Он назвал эти слова дальновидными.

По словам Туска, Грузия маленькая страна, но в ней живет великий народ.

Ранее Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для многих стран центральной и восточной Европы.