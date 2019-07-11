Жители Грузии назвали извержением яда обещания главы «Рустави 2» ссать на вино

Грузинские пользователи социальных сетей массово отреагировали на высказывание гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамия по поводу введения санкций со стороны России на поставку продуктов из Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пользователей возмутили слова Гварамии, который выразил готовность мочиться в вино и боржоми. Грузины считают, что гендиректор «Рустави 2» позволил себе такие высказывания, поскольку сам не имеет бизнеса, который мог бы пострадать от ограничительных мер.

«Интересно, как бы он запел, если бы речь пошла о его бизнесе», — написала Lika Taganashvili.

По мнению ряда граждан Грузии, представители «Рустави 2» пытаются ухудшить двусторонние отношения между Россией и Грузией.

«С такими ораторами – врагов не надо. Заткните этому каналу рот!» – написала Jeniia Seliverstova.

Также многие окрестили обещание Гварамия «ссать» на грузинскую продукцию глупым и аморальным.

Ранее гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию.