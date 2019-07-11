Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка. Об этом он сказал украинским СМИ.

Потураев начал с того, что он дипломированный филолог и считает, что «украинский русский» и «русский украинский» разнится от «русского русского», поэтому его нужно переименовать на территории Украины, так как он все равно является частью национальных меньшинств.

По его мнению, русский язык стоит называть «российским».

Также Потураев захотел, чтобы на всех картах страны Россия стала называться «Московия».

«Почему мы боимся? Что нам мешает?», — заключил Потураев.

Ранее Россию обвинили в насаждении мата на Украине.

Также до этого в Раде зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» или о дематюкации украинского языка.